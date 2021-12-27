Yargıtay Aziz Yıldırım ve Şike Davası için kararını verdi!

3 Temmuz 2011'de başlatılan Şike Davası'ndan beraat eden Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım ve eski yöneticiler için Yargıtay son sözü söyledi.

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Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe Kulübü’nde yöneticilik yapan Avukat Şekip Mosturoğlu, Yargıtay’ın 3 Temmuz davasıyla ilgili kararını sosyal medyada paylaştı.

3 Temmuz 2011’de başlayan ‘Futbolda Sözde Şike Kumpası’ davasında ceza yargılaması süreci bugün sona erdi. İstanbul 13. Ağır Ceza mahkemesinin Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu ile diğer isimler hakkında verdiği beraat kararı, Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Mosturoğlu, “3 Temmuz 2011 de başlayan, ceza yargılaması süreci bugün sona ermiştir.İst.13.Ağır Ceza Mahkemesinin Sn.Aziz Yıldırım, Sn.İlhan Ekşioğlu, ben ve yargılanan diğer dava arkadaşlarımız için vermiş olduğu BERAAT KARARI Yrg.5.Ceza Dairesi tarafından ONANMIŞTIR. Camiamıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

3 Temmuz 2011 de başlayan, ceza yargılaması süreci bugün sona ermiştir.İst.13.Ağır Ceza Mahkemesinin Sn.Aziz Yıldırım,Sn.İlhan Ekşioğlu, ben ve yargılanan diğer dava arkadaşlarımız için vermiş olduğu BERAAT KARARI Yrg.5.Ceza Dairesi tarafından ONANMIŞTIR. Camiamıza hayırlı olsun. — M.Şekip Mosturoğlu (@SntMSM) December 27, 2021

YARGITAY ŞİKE DAVASI VE AZİZ YILDIRIM KARARINI ONADI



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