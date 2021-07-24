Yarınlar Fener’in… Sarı lacivertlilerin kadrosu gelecek için umut veriyor

Fenerbahçe, forvet, sol kanat ve sağ bek transferleri için arayışlarını sürdürse de şu anda kadro anlamında ligin en rahat takımı. Rotasyon için geniş bir kadrosu bulunan Kanarya, geleceğe de umutla bakıyor. Kadrodan Ozan, İrfan Can ve Altay milli takımda oynarken Sangare, Caner, Mert Hakan, Sinan Gümüş ve Serdar Dursun'un da Ay-Yıldızlı forma için potansiyeli var. Sarı-lacivertliler, elindeki futbolculardan ilk 11'i sadece yerlilerden kursa bile ligde şampiyonluk kovalayacak bir kadroya sahip.

CİDDİ GELİR ELDE EDİLEBİLİR!

Sarı-lacivertlilerde takımın değişmezleri olan Altay, Szalai, Ozan, Pelkas, İrfan Can, Mert Hakan ve Osayi Samuel'in yaş ortalaması 24.7.

Bu oyuncuların tümü Avrupa takımlarının da transfer listesinde yer alıyor. Fenerbahçe'nin, dikkat çektiği futbolcu satış gelirleri konusunda ciddi bir potansiyeli bulunuyor. Takımın en yaşlısı 36'lık Sosa'yı Gustavo (34), Mesut (32) ve Valencia (32) izliyor. En gençler ise Altay (22), Szalai (23) ve Osayi (23).

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4 OYUNCUNUN ÜZERİ ÇİZİLDİ

KANARYA'DA Teknik Direktör Vitor Pereira, kadroda düşünmediği oyunculara 4 yeni isim ekledi. Sarı-lacivertlilerde Ademi, Thiam, Sadık ve Oğuz Kağan, artık ayrı çalışacak ve bu oyuncular en kısa sürede gönderilecek. Thiam, Rize ve Kasımpaşa'nın listesinde. Barış Alıcı, İsmail, Melih, Emir ve Murat Sağlam büyük ihtimalle kiralanacak. Bu arada Perotti ve Zanka ile de yolların ayrılacağı belirtildi.