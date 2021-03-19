Younes Belhanda’ya bir darbe daha

Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray’ın sahasında Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından, zeminin kötü olması nedeniyle yönetimi eleştiren sözler sarf eden Younes Belhanda’nın sözleşmesi feshedilmişti. 10 Mart 2021 tarihinde Galatasaray’daki ayrılan Younes Belhanda’ya bir darbe de Fas Milli Takımı’ndan geldi.

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Vahid Halilhodzic, Afrika Uluslar Kupası elemelerindeki Moritanya ve Burundi ile oynanacak karşılaşmaların aday kadrosuna Younes Belhanda’yı çağırmadı. 24 kişilik kadro belirleyen Vahid Halilhodzic, Fenerbahçe’den kiralık olarak Belçika’nın Club Brugge takımına giden Nabil Dirar’ı ise kadroya dahil etti.

En son Benin maçında giydi

Younes Belhanda, 50 kez terlettiği Fas Milli Takımı forması altında 5 gole imza atmıştı. 31 yaşındaki futbolcu, Milli Takım formasını son kez 2019 Afrika Kupası Son 16 Turu’nda Benin ile oynanan maçta giymişti. Benin’in penaltı atışları sonucu Fas’ı 5-2 mağlup ettiği karşılaşmaya Younes Belhanda, ilk 11’de başlamıştı. Younes Belhanda, 59. dakikada yerini Sofiane Boufal’a bırakmıştı.

Bu maçın ardından Fas Futbol Federasyonu, 21 Temmuz 2019 tarihinde teknik direktör Herve Renard’ın görevine son vermiş, yerine ise 15 Ağustos 2019’da Vahid Halilhodzic’i getirmişti. Göreve geldikten bu yana takımın başında 10 maça çıkan Vahid Halilhodzic, Younes Belhanda’yı hiç kadroya davet etmemişti.

Yönetimi eleştirmişti

Sivasspor maçında zeminin kötü olmasını eleştiren Belhanda, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada “Böyle saha koşullarında geri dönüş yapmak hayli zor… Galatasaray yöneticileri bir çözüm bulmalı. Twitter’da, Instagram’da kendine bakacağına, medyaya bakacaklarına statla ilgilensinler” demişti.

Daha sonra söylediklerinin yanlış anlaşıldığını belirten Younes Belhanda, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Dünkü röportajım sırasında başkan, başkan yardımcısı veya yönetim kurulu hakkında konuşmadığımı açıkça belirtmek isterim. Sahaya daha çok bakım yapılması gerekliliğiyle ilgili stadyumdan sorumlu insanlara yönelik konuştum. Sadece daha iyi koşullarda oynayabilmemiz için söylediklerimden dolayı yanlış anlaşıldım. Çevirmenimiz de bunun yapıcı bir mesaj olduğunu anlayarak çevirdi. Galatasaray'ın tüm yönetimine saygı duyuyorum ve kulüpteki herkesle iyi ilişkim var.”

Ancak Younes Belhanda’nın sosyal medyadan yayınladığı özür mesajı, 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshedilmesini engelleyememişti.