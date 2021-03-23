Zlatan Ibrahimovic gözyaşlarını tutamadı

Yıllara meydan okuyan 39 yaşındaki yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, kısa süren ABD macerasının ardından döndüğü Avrupa futbolunda, Milan formasıyla harikalar yaratmaya devam ediyor. Bu sezon İtalyan deviyle çıktığı 23 maçta 17 gol atmayı başaran Zlatan Ibrahimovic, beş yıl aradan sonra yeniden çağrıldığı İsveç Milli Takımı ile Dünya Kupası elemelerinde mücadele etmeye hazırlanıyor.

İsveç Milli Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson’u performansı ile etkilemeyi başaran Zlatan Ibrahimovic, Dünya Kupası eleme maçları öncesi düzenlenen basın toplantısında duygusal anlar yaşadı. Andersson ile birlikte basının karşısına çıkan yıldız futbolcu, ailesi ile ilgili gelen soru sonrası gözyaşlarını tutamadı.

“Sorduğun iyi bir soru değil”

Muhabirden gelen “Milli Takım’a dönme kararı verdiğinizde ailen ne tepki verdi? Çocuklarına ne söyledin?” şeklinde soruya Zlatan Ibrahimovic “Sorduğun iyi bir soru değil. Vincent ben giderken çok ağladı. Ancak şimdi iyi” şeklinde yanıt verdi. Yanıtının ardından gözyaşlarına hakim olamayan 39 yaşındaki yıldız, bir süre gözyaşlarını sildikten sonra özür diledi ve toplantıya devam etti.

Helena Seger ile evliliğinden iki oğlu olan Zlatan Ibrahimovic, Milli Takım formasını en son 2016 Avrupa Şampiyonası’nda giymişti. Vincent 12, Maximilian ise 14 yaşında… Zlatan Ibrahimovic, Dünya Kupası elemelerinde İsveç Milli Takımı’nda görev alması halinde ‘Milli Takım’da forma giymiş en yaşlı futbolcu‘ olarak ülkesinin futbol tarihine geçecek.



“Tanrı’nın dönüşü”

Zlatan Ibrahimovic, beş yıl aradan sonra İsveç Milli Takımı’na çağrılmasını, kendisine has üslubu ile duyurmuştu.

Twitter hesabından “The return of the God” (Tanrı'nın dönüşü) paylaşımını yapan İsveçli yıldız, 2016'da Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın ardından İsveç Milli Takımı kariyerine nokta koymuştu.

Zlatan'ı yeniden kadroya dahil eden İsveç Milli Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson ise kararı ile ilgili, “Sahip olduklarımızın arasında en iyisi. Her şeyden önce çok iyi bir futbolcu. Geri dönmek istemesi bizim açımızdan eğlenceli. Sahada bize katacaklarına ek olarak inanılmaz bir deneyime sahip ve bunu takımdaki diğer oyunculara da aktarabilir” ifadelerini kullanmıştı.