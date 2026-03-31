Emekli mimar ve amatör arkeolog George Gelé, Amerika Birleşik Devletleri kıyılarında sular altında kalmış devasa bir “kayıp şehir” bulduğunu iddia etti. Louisiana’nın Chandeleur Adaları yakınlarındaki Meksika Körfezi sularında yaptığı araştırmalar, 12.000 yıl önce gelişmiş bir medeniyetin izlerini ortaya çıkardığını öne sürdü.

DENİZ ALTINDA GİZLENEN DEV YAPILAR

Gelé, yarım yüzyılı aşkın araştırmasının sonucunda, deniz tabanında yüzlerce yapının kalıntılarını keşfettiğini belirtti. Keşfinin en dikkat çekici unsuru ise, deniz tabanında yükselen ve yaklaşık 280 fit (85 metre) yüksekliğinde devasa bir piramit oldu. Gelé, piramidin elektromanyetik alan yayarak çevredeki navigasyon cihazlarını etkilediğini iddia etti.

BERMUDA ÜÇGENİ BENZERİ ELEKTRİKSEL ANOMALİLER

Bölgeye birçok kez dalış yapan yerel karides avcısı Ricky Robin, Gelé’nin iddialarını doğruladı. Robin, Daily Star’a verdiği demeçte bölgeyi “Bermuda Üçgeni gibi” olarak nitelendirerek, “Teknenizdeki elektronik cihazlar çalışmayı durduruyor, pusulanız sürekli sapıyor. Sanki başka bir boyuttasınız gibi hissediyorsunuz" dedi. Robin, pusulanın sürekli dönmeye başladığı noktayı piramidin etkili alanı olarak tanımladı.

'CRESENTİS' VE SU ALTINDAKİ SIRLAR

Gelé, bu su altı bölgesine “Crescentis” adını verdi. Yapıların deniz yüzeyinin yaklaşık 30 fit altında bulunduğunu ve üzerlerinin 100 fit kalınlığında çamur tabakasıyla örtülü olduğunu öne sürdü. Mimar, bölgenin son Buz Çağı’nın sonunda, yaklaşık 11.700 yıl önce sular altında kaldığını söylüyor ve buluntuları Giza Piramidi ile coğrafi olarak ilişkilendirdi.

Gelé’nin en önemli kanıtı, Louisiana’da doğal olarak bulunmayan granit höyükler oldu. Mimar, bu dev taşların Mississippi Nehri üzerinden taşındığını ve New Orleans yakınlarında bir araya getirildiğini iddia etti.

Amerikan Atlantis’i fikri büyüleyici olsa da, akademik çevreler henüz bu iddiaları kabul etmedi. Texas A&M Üniversitesi’nin 1980’lerdeki araştırmaları, granit blokların muhtemelen İspanyol veya Fransız gemilerinin balast taşları olabileceğini gösteriyor.

HALA AÇIKLANMAYI BEKLİYOR

2011’de arkeoloji profesörü Rob Mann, höyüklerin 1940’larda inşa edilmiş yapay resif kalıntıları olabileceğini öne sürdü. Eski bir eyalet arkeoloğu ise, bölgedeki büyük taş yığınlarının mavnaların taş dökmesinden kaynaklanmış olabileceğini kabul ediyor. Gelé, tüm bu şüphelere rağmen, granitin değerli bir malzeme olduğunu ve rastgele atılmasının mantıksız olduğunu belirterek kendi teorisine sıkı sıkıya bağlı kalıyor.

LOUISIANA PİRAMİDİ: SIR DENİZLERİN DİBİNDE

Louisiana kıyılarındaki piramit ve çevresindeki yapıların gizemi, Meksika Körfezi’nin derinliklerinde sessizce beklemeye devam ediyor.