Fransa’da yapılan bir araştırmada, bazı şişelenmiş içme suyu markalarında insan sağlığına zararlı klorotalonil maddesine rastlandı. Tarımda kullanımı 2019 yılında yasaklanan bu böcek ilacının, içme suyunda kalıntılarına rastlanması büyük endişe yarattı. Kanserojen etkileri nedeniyle yasaklanan kimyasalın, market raflarında satılan şişe sulara kadar ulaşması halk sağlığını tehdit etti.

MARKETLERDEKİ ÜRÜNLER GERİ ÇEKİLDİ

Zehirli kalıntıların tespit edilmesinin ardından, içinde klorotalonil bulunduğu belirlenen şişe su markalarının ürünleri market raflarından toplatıldı. Tüketiciler, içme suyunda zararlı madde bulunmasına tepki gösterirken, olay geniş çapta tedirginliğe yol açtı.

İÇERİSİNDEKİ MADDELER NEDENİYLE KANSER YAPIYOR

Uzmanlar, klorotalonilin uzun vadede kanser gelişimine neden olabileceğini vurguladı. Ayrıca, bu kimyasalın içme suyu kaynaklarına nasıl karıştığının belirlenememesi, arıtma sistemlerinin yetersizliği konusunda da ciddi soru işaretleri oluşturdu. Yapılan değerlendirmelerde, mevcut sistemlerin bu tür kirleticilere karşı yeterli koruma sağlayamadığı ifade edildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından su tüketimi konusunda yeni bir güvensizlik dalgası oluştu. Araştırmacılar, güvenli su tüketimi için vatandaşların daha bilinçli hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti. Özellikle suyun menşei, dolum tarihi ve kalite belgelerinin kontrol edilmesi önerildi.

UZMANLARDAN UYARI GELDİ

Uzmanlar, bu tür vakaların önlenmesi için su sektöründe daha sıkı denetimlerin yapılması ve gelişmiş arıtma sistemlerinin devreye alınması gerektiğini belirtti. Yetkililerin, su kaynaklarını koruma ve halk sağlığını güvence altına alma konusunda acil önlemler alması gerektiği ifade edildi.