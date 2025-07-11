Son dakika haberi: AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, bir süredir kanser tedavisi gördüğü belirtilen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Soylu yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar ve ekonomist kıymetli dostum Yiğit Bulut, geçirdiği elim bir hastalığın ardından bu sabah Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun." ifadesini kullandı.

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulut için, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarımızdan, Ekonomi Politikaları Kurulu üyemiz, değerli mesai arkadaşım Yiğit Bulut’un vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Yiğit Bey’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de "Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut’a Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz." mesajını paylaştı.