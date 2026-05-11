Aylardır CHP'de Özgür Özel yönetimi ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, yarın CHP'den istifa ederek AKP'ye katılacak.



Köksal'ın istifasıyla birlikte 6 CHP'li Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesini de AKP'ye götürmesi ve bu yolla belediye meclisinde çoğunluğun Cumhur İttifakı'na geçeceği bekleniyor.



3 BELEDİYE BAŞKANI DAHA AKP'YE GEÇECEK



Afyonkarahisar'da yalnızca Burcu Köksal'ın değil aynı zamanda CHP'li olan Dinar, Evciler ve Karadilli belediyelerin başkanlarının da AKP'ye katılması beklenirken, transfer görüşmelerinde İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu'nun da aktif rol oynadığı öğrenildi.



Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu



SOYLU YAKIN ARKADAŞINI İKNA ETTİ



Notbir'in haberine göre İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu, yakın arkadaşı olan CHP'li Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'nun AKP'ye geçiş sürecinde aktif bir rol üstlendi. Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama ile gelecek seçimlerden itibaren siyaseti bırakacağını söyleyen Soylu, AKP Afyonkarahisar İlçe Başkanlığının yürüttüğü görüşmelerde doğrudan Topçu ile temas kurdu.



CHP'li Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu, yıllar önce Süleyman Soylu'ya yaptığı ziyaretle gündeme gelmişti.



Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu (solda) ve Süleyman Soylu





