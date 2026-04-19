Antioksidan açısından zengin olan sumak, vücutta iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabiliyor. Bu özelliği sayesinde sindirim sistemi üzerinde olumlu etkiler yarattığı ve özellikle şişkinlik, hazımsızlık gibi sorunların hafiflemesine katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

Aynı zamanda bağışıklık sistemini destekleyen sumak suyu, düzenli tüketildiğinde vücudun direncini artırabiliyor. Bazı uzmanlar, sumak suyunun kan şekeri dengesi üzerinde de olumlu etkiler yaratabileceğini ifade ediyor.

Hazırlanışı ise oldukça basit. Bir bardak ılık suyun içerisine bir tatlı kaşığı sumak eklenip karıştırılıyor. Bir süre dinlendirildikten sonra süzülerek tüketilebiliyor. İsteğe bağlı olarak limon da eklenebiliyor.

Ancak her doğal yöntemde olduğu gibi sumak suyunun da bilinçli tüketilmesi gerekiyor. Uzmanlar, özellikle kronik rahatsızlığı olanların ve düzenli ilaç kullananların bu tür uygulamalara başlamadan önce doktora danışmasının önemli olduğunu vurguluyor.