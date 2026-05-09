Küresel tahmin modelleri, önümüzdeki haftalarda güçlü bir El Niño'nun oluşacağına dair nadir görülen bir fikir birliği içinde. Uzmanlar, bu yılki olayın yakın tarihin en güçlülerinden biri olabileceğini öngörüyor, ancak bahar aylarındaki tahminlerin yanıltıcı olabildiğini bilen bilim insanları, 14 Mayıs'taki kritik güncellemeyi bekliyor.

El Niño, Orta ve Doğu Pasifik’teki deniz yüzeyi sularının aşırı ısınmasıyla başlayan doğal bir döngüdür. NOAA'nın (Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi) meşhur tabiriyle "Pasifik'te El Niño'nun ortaya çıkışı, devin o kadar yüksek sesle çan çalması gibidir ki karşıdaki evdeki tabaklar raflardan düşer.

Bu ısınma sadece okyanusu değil, tüm atmosferin dolaşımını değiştirir. Yağış düzenlerini, sıcaklıkları ve fırtına rotalarını yeniden çizer. Geçmişteki güçlü El Niño'lar orman yangınlarını körükledi, mercanları beyazlattı ve dünya genelinde aşırı sel ve kuraklıklara neden oldu.

Bu yılki El Niño, halihazırda rekor sıcaklıkların yaşandığı bir döneme denk geliyor. Batı ve Güneybatı bölgeleri şimdiden tarihin en sıcak kışını geride bıraktı.

Küresel ısınmanın üzerine eklenecek olan El Niño ısısı, denizlerde devasa sıcak hava dalgaları yaratma riskini taşıyor. Eğer tahminler tutarsa, 2024-2025 yılları insanlık tarihinin en sıcak yılları olarak kayıtlara geçebilir.

El Niño bize ne getirecek?

El Niño her zaman aynı "içeceği" sipariş etmez; bazen barmen (El Niño) bize beklemediğimiz bir sürpriz hazırlayabilir.

El Niño, Atlantik'teki kasırga oluşumunu genelde baskılar ancak bu, büyük yıkıcı fırtınaların olmayacağı anlamına gelmez.

Geçmişteki La Niña'nın etkileri hala sürüyor. Araştırmalar, sonbahardaki hava değişimlerinin Rocky Dağları ve Kaliforniya'da bahar ve yaz aylarında yangın riskini iki katına çıkarabileceğini gösteriyor.

Mart ayında Batı kıyılarında okyanus suları şimdiden normalin 4 derece üzerine çıktı bile.

Miami Üniversitesi'nden Brian McNoldy gibi uzmanlar, modellerin güçlü bir olayda birleştiğini ancak bunun "tarihi bir rekor" mu yoksa "ortalama güçlü" bir olay mı olacağının henüz kesinleşmediğini belirtiyor. Yaz ayları ilerledikçe, Pasifik ekvatorundaki rüzgarların yönü bize asıl cevabı verecek.