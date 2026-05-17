Trendyol Süper Lig'de 34. haftayla birlikte 2025-2026 sezonu tamamlandı. Ligin tamamlanmasının ardından merakla beklenen gol krallığı mücadelesinde kazanan da belli oldu. Sezon boyunca fileleri tam 22'şer kez havalandıran Trabzonsporlu Ebere Paul Onuachu ve RAMS Başakşehirli Eldor Shomurodov, krallık tacını beraber taktı. TALİSCA 19 GOLLE TAKİP ETTİ Ligi ikinci bitiren Fenerbahçe’nin Brezilyalı süperstarı Anderson Talisca attığı 19 golle krallık yarışını üçüncü sırada tamamladı. Gaziantep FK'nın golcüsü Mohamed Lamine Bayo ve Galatasaray’ın yıldızı Osimhen ise 15 gol attı.

