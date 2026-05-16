Süper Lig’de sezonun son maçları oynanmaya devam ediyor. Bugün oynanan maçlar sonucunda ligi 5. sırada bitiren takım belli oldu.

Beşincilik için kapışan iki takımdan Başakşehir, deplasmanda Gaziantep’le karşılaşırken, Göztepe ise Samsunspor’a konuk oldu.

RAMS Başakşehir, Gaziantep FK’yı 2-1 yendi ve ligde beşinci oldu. Nuri Şahin ve öğrencileri sezonu 57 puanla kapatırken ev sahibi Gaziantep ise 37 puanda kaldı. Turuncu-lacivertliler, Türkiye Kupası’ndan çıkacak sonuca göre UEFA Konferans Ligi biletini alabilir. Ligi üçüncü bitiren Trabzonspor’la, 9. sırada bulunan Konyaspor 22 Mayıs’taki finalde kozlarını paylaşacak. Bordo-mavililerin kupayı kazanması durumunda Başakşehir, Avrupa biletini kapacak. Ancak kupayı Konyaspor kazanırsa, Avrupa’ya gidecek takım yeşil-beyazlılar olacak.

GÖZTEPE DAĞILDI

Karşılaşmaya beşinci sırada çıkan Göztepe ise büyük fırsat tepti. İzmir ekibi deplasmanda Samsunspor’a 3-0 kaybetti. Göztepe’de ayrıca 81. dakikada Heliton kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Göztepe 55 puanda kaldı. Samsunspor ise puanını 51’e çıkardı.