Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, Akdeniz ekibi Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşmaya, Kasımpaşa'nın Fenerbahçe'den kiraladığı milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin golü damga vurdu.

Takımının kazandığı köşe vuruşunda 60. dakikada topun başına geçen İrfan Can Kahveci, direkt olarak kaleyi hedef aldı. 30 yaşındaki hücumcunun arka direği nişanladığı top, direkt olarak ağlarla buluştu.

EN SON 2022'DE YAŞANDI

Futbol literatüründe "Olimpik Gol" olarak anılan kornerden direkt olarak ağlara giden top, Süper Lig'de son olarak 4 Kasım 2022'de atıldı. Ümraniyespor'un Alanyaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın 38. dakikasında Angolalı Geraldo, topu doğrudan kaleye gönderdi. Bu gol, o dönem "PlayStation'da bile böylesi olmaz" yorumlarıyla o dönem uzun süre gündemde kaldı.