Trendyol Süper Lig'de 32. haftanın programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, şampiyonluk yolunda mücadele veren Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarını aynı saatte oynayacak.
İşte ligde 32. haftanın müsabaka programı şöyle:
1 Mayıs Cuma:
17.00 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor (Çaykur Didi)
20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Gaziantep)
2 Mayıs Cumartesi:
20.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir (Chobani)
20.00 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)
20.00 Samsunspor-Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs)
3 Mayıs Pazar:
20.00 Zecorner Kayserispor-ikas Eyüpspor (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Kasımpaşa-Kocaelispor (Recep Tayyip Erdoğan)