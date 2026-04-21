9 sezondur formasını giydiği Manchester City'den sezon sonunda ayrılacağı açıklanan Bernardo Silva'nın adı Süper Lig ekipleriyle anılmaya devam ediyor.

Adı bir süredir Galatasaray ile anılan Bernardo Silva için resmi görüşmelere başlaması bekleniyorken transferde ilginç bir gelişme yaşandı.

EZELİ RAKİPLER KARŞI KARŞIYA

Galatasaray'ın yakından ilgilendiği bilinen Bernardo Silva için sürpriz bir Fenerbahçe gelişmesi yaşandı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, sezon sonunda Manchester City'den ayrılacak olan Bernardo Silva için elini çabuk tutup teklif hazırlığına geçti. 31 yaşındaki oyuncunun Dünya Kupası'ndan önce yeni takımını belirleme isteği Fenerbahçe'yi transferde hızlı davranmaya itti.

Ancak haberin detayında iki Süper Lig devini üzen bir detay ortaya çıktı. Suudi Arabistan'dan Bernardo Silva için astronomik bir maaş teklifi geldiği aktarılırken, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teklifini artırıp artırmayacağı belirsizliğini koruyor.