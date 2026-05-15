Trendyol 1. Lig play-off ikinci turunda Çorum FK, deplasmanda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Bodrumspor'u konuk etti. 81'de Arda Şengül'ün attığı golle Çorum FK normal süreyi 1-0 önde kapattı, maç uzatmalara gitti.

Uzatmalarda baskılı oyununa devam eden Çorum FK, 99'da Samudio'nun golüyle farkı ikiye çıkarıp toplam skorda 2-1 üstünlüğü sağladı. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmazken Çorum FK, iki maçın toplamında 2-1'lik skor üstünlüğüyle adını play-off finaline yazdırdı.

EROKSPOR-ÇORUM FK FİNALİ

Çorum FK'nın galibiyetinin ardından Süper Lig biletini almak için mücadele edecek son iki takım da belli oldu. Ligi 3. bitiren Erokspor'un play-off finalindeki rakibi, Çorum FK oldu.

24 Mayıs Pazar günü Konya'da Erokspor ile Çorum FK ile oynanacak final karşılaşmasının ardından Erzurumspor ve Amedspor'un ardından Süper Lig'e yükselecek son takım da belli olacak.