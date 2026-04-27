Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e direkt olarak çıkacak ikinci takım, ligin 38'inci ve son haftasında belli olacak. İkinciliğin en güçlü adayları Amedspor, Iğdır FK deplasmanına gidecek; Erokspor ise Pendikspor'u konuk edecek.

Ligin son haftasına girilirken Erokspor ve Amedspor'un puanları 73... Son maçların ardından da eşit puanda ligi tamamlamaları halinde Amedspor ikili averajla Süper Lig'e direkt çıkan takım olacak.

SON HAFTADA ÇORUM FK SÜRPRİZİ

Öte yandan 37'nci haftada Amedspor bir puanla sahadan ayrılırken ve Erokspor mağlubiyetle döndü. Üçlü averaj ihtimali de gündeme geldi. Sakaryaspor'u 4-0 mağlup eden Çorum FK da 70 puana yükseldi. Son haftada Amed ve Erok'un maçlarını kaybetmesi ve Çorum'un galip gelmesi halinde üçlü averaja bakılacak.

SON MAÇ ÖNCESİ HOCA DEĞİŞİKLİĞİ

Amedspor'dan ise Iğdır FK ile oynayacakları 'final' niteliğini taşıyan karşılaşma öncesi flaş bir hamle geldi. Diyarbakır ekibi, teknik direktör Mesut Bakkal ile yolların ayrıldığını duyurdu. Amedspor'un son maça hangi teknik adamın yönetiminde çıkacağı ise henüz belirsizliğini koruyor...