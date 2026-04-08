Trabzonspor'da kiralık dönemini tamamlamak üzere olan Andre Onana için transfer iddiaları bitmek bilmiyor. Kamerunlu kaleci için Süper Lig’in iki devi karşı karşıya geldi.

İngiliz basınından DailyMail'in haberine göre Manchester United’ın, sezonu kiralık olarak Trabzonspor’da geçiren Andre Onana ile yollarını ayırmak istediği öğrenildi. 2023 yılında Inter’den 50 milyon euro gibi dev bir bedelle transfer edilen Kamerunlu kaleci, bu sezonu kiralık geçirdiği Trabzonspor’da form tutsa da United kapıları yüzüne kapandı.

Haberde Trabzonspor’un oyuncunun bonservisini almak istediği, ayrıca Beşiktaş’ın da devrede olduğu belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ’IN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Haberin detaylarında Manchester United’da ikinci kaleci olarak görev yapan milli kaleci Altay Bayındır’ın da yaz aylarında takımdan ayrılması beklendiği ifade edildi. Kış transfer döneminde Beşiktaş’tan gelen teklif, zamanlama nedeniyle reddedilirken, İngiliz kulübünün yaz döneminde ayrılığa daha sıcak baktığı belirtildi. Öte yandan Fransa Ligue 1 ekibi AS Monaco’nun daha önce gündemine aldığı Onana için yeniden girişimde bulunabileceği, Suudi Arabistan’dan da ilginin sürdüğü aktarıldı.