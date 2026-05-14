Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı. Duyuruda son haftada iki mücadelenin kadın hakemler Asen Albayrak ve Melek Dakan tarafından yönetileceği bilgisi yer aldı.

BEŞİKTAŞ MAÇINA ALBAYRAK

Son haftada Kayserispor-Konyaspor maçının hakemi, Melek Dakan olarak açıklandı. Dakan'ın yardımcılıklarını Serdar Osman Akarsu ve Kürşathan Akın yapacak. Çaykur Rize-Beşiktaş maçını ise bu sezon daha önce Göztepe-Alanya maçında da görev alan Asen Albayrak düdük çalacak. Albayrak'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Murat Şener üstlenecek.