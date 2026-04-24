Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor sahasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Gürcan Hasova yönetecek. Kayserispor 23 puanla 17'inci sırada yer alıyor. Yeşil-mavili ekip ise 37 puanla 8'inci sırada bulunuyor.

MAÇ BİLETLERİ ÜCRETSİZ OLDU

Küme düşmeme mücadelesi veren Kayserispor’da flaş bir gelişme yaşandı. Mücadele öncesi biletlerin ücretsiz olacağı açıklanırken, stadyuma girişte kart şartının kaldırıldığı duyuruldu.

PASSOLİG BU MAÇLIK KALKTI

Normal şartlarda zorunlu olan Passolig kartı uygulaması bu maç özelinde kalktı. Kayseri Valiliği’nin girişimiyle alınan karara göre vatandaşlar hiçbir ücret ödemeden ve kart zorunluluğu yaşamadan stadyumdaki yerini alabilecek.

Kayseri Valiliği, daha önce 38 TL olarak belirlenen bilet fiyatlarının ardından devreye girerek süreci tamamen halka açtı. Ayrıca taraftarların ulaşım sorunu yaşamaması adına stadyuma ücretsiz otobüs seferleri düzenleneceği bildirildi.