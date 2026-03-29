Almanya merkezli tekstil devi Kik, Avrupa genelindeki operasyonlarını yeniden yapılandırma kararı alarak kapsamlı bir küçülme planını devreye soktu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, 2026 yılı sonuna kadar Avrupa genelinde toplam 225 mağazanın kapatılacağı, bu şubelerin 135’inin ise markanın ana vatanı olan Almanya’da bulunduğu belirtildi.

4 BİN MAĞAZA İLE DEVAM EDECEK

Artı49'da yer alan habere göre, hızlı büyüme stratejisinden kârlılık odaklı bir modele geçiş yapan perakende devinin, bu hamlesine rağmen kıta genelindeki ağırlığını büyük oranda koruması bekleniyor. Yeniden yapılanma sürecinin ardından Kik’in 14 Avrupa ülkesinde yaklaşık 4 bin mağaza ile faaliyetlerine devam edeceği kaydedildi.

Almanya’nın en yaygın mağaza ağlarından birine sahip olan şirket, verimsiz şubeleri eleyerek operasyonel gücünü artırmayı hedefliyor.

MAĞAZA KAPATMA NEDENLERİNİ AÇIKLADILAR

Alınan kararın gerekçelerine dair açıklamalarda bulunan Kik CEO’su ve Mali İşler Sorumlusu Christian Kümmel, portföylerini kârlılık kriterlerine göre yeniden şekillendirdiklerini vurguladı.

Geçmişteki genişleme stratejisinin özeleştirisini de yapan Kümmel, her yeni mağazanın aynı oranda yeni müşteri getirmediğini ifade ederek, nicelikten ziyade verimliliğe odaklanacakları bir döneme girdiklerini dile getirdi. Şirketin, kapatma kararlarından etkilenen çalışanlar için ise alternatif istihdam çözümleri üzerinde çalıştığı bildirildi.