Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara Suriye'nin yeniden inşasına finansman sağlamak amacıyla Avrupa gezisine çıktı.

Dün Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya gelen Şara bugün de İngiltere Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi.

Almanya ziyareti sırasında devlet tarafından işletilen Suriye haber kanalına verdiği röportajda Şara “Büyük şirketlerle görüştük ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine ilgi var” dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı “Siyaset bağlantılar gerektirir, bunların en önemlisi ekonomik bağlardır ve bugün Suriye-Almanya ilişkilerinde bunu başardık” diye ekledi.

Bugün de İngiltere'de görüşmeler gerçekleştiren Şara özellikle altyapı konusunda Avrupa desteği için AB liderleriyle görüşecek.

'SURİYELİLER DÖNMELİ'

AB ise Şara'nın Suriyeli mültecileri ülkesine geri getirmesini istiyor. Dün Şara'nın yanında konuşma yapan Merz, bu isteğini açıkça dile getirdi.

Merz "önümüzdeki üç yıl içinde, iltica sistemini suistimal edenler veya yasaları ihlal edenlerden başlayarak yaklaşık 800 bin Suriyelinin anavatanlarına dönmesini umduğunu" dile getirdi.

Başbakan "Önümüzdeki üç yıllık zamanda, ki bu aynı zamanda Cumhurbaşkanı Şara'nın da isteğiydi, şu anda Almanya'da ikamet eden Suriyelilerin yaklaşık yüzde 80'i memleketlerine dönmelidir" diye ekledi.