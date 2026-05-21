Volvo, elektrikli SUV modeli EX30’da ortaya çıkan batarya ısınma ve yangın riski nedeniyle geçtiğimiz Aralık ayında sürücülere şarj kısıtlaması getirdi.

İngiltere’deki 10 bin 365 araç sahibini etkileyen bu karar doğrultusunda, bataryaların yüzde 70’in üzerinde şarj edilmemesi ve kapalı alanlarda gözetimsiz bırakılmaması istendi. Şirket Şubat ayında resmi bir geri çağırma programı başlatsa da Çin’den yedek parça tedarikinde yaşanan aksamalar nedeniyle binlerce araç aylardır tamir edilmeyi bekliyor.

Bu durum, vaat edilen menzilin gerçek sürüş koşullarında yaklaşık 240 kilometreye kadar düşmesine yol açtı.

TEKNİK HATA VE YANGIN RİSKİ UYARISI

Aralık ayı sonunda gönderilen ilk uyarı mektuplarının ardından Volvo konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Volvo Cars, belirli bir tedarikçi tarafından üretilen yüksek voltajlı batarya hücrelerinde, 2024-2026 model yılına ait bazı EX30 Tek Motorlu Uzun Menzilli ve Çift Motorlu Performans araçlarında potansiyel bir sorun tespit etmiştir.'

'Nadir durumlarda, pil yüksek seviyede şarj edildiğinde aşırı ısınabilir ve en kötü senaryoda yangına yol açabilir.'

Şirket yetkilileri, yüzde 70’lik şarj sınırının yangın tehdidini "önemli ölçüde azalttığını" belirtirken bu önlem araçların kullanım kapasitesini doğrudan etkiledi.

KAĞIT ÜZERİNDEKİ VERİLER İLE GERÇEK MENZİL ÇELİŞİYOR

Dailymail'de yer alan habere göre, alınan güvenlik önlemi nedeniyle Tek Motorlu Genişletilmiş Menzil modelinin menzili kağıt üzerinde 295 milden 207 mile, Twin Motor Performance modelinin menzili ise 280 milden 196 mile geriledi.

Ancak aracı kullananlar, gerçek yol koşullarında bu mesafenin 150 mile (yaklaşık 240 km) kadar düştüğünü aktarıyor. Sürücüler, fabrika çıkış verileri ile mevcut kısıtlamalar altındaki sürüş mesafesi arasında ciddi bir fark oluştuğunu belirtiyor.

ONARIMLAR GECİKİYOR

Şubat ayındaki resmi geri çağırma duyurusunda, etkilenen araçların incelenmesi ve gerekirse pil modülünün ücretsiz değiştirileceği belirtilmişti.

Buna karşın Volvo, Nisan ayı sonu itibarıyla Çin'den lojistik sürecinin devam etmesi gerekçesiyle henüz 10'dan az batarya paketinin değiştirilebildiğini kabul etti. Altı aydır çözülemeyen bu durum, markanın mali yapısını ve elektrikli araç pazarına olan güveni olumsuz etkilemeye başladı.

TELAFİ ÇEKİ TEPKİYİ AZALTMADI

Evde ucuz elektrikle şarj imkanı azalan ve kısıtlı menzil yüzünden halka açık istasyonları kullanmak zorunda kalan müşterilerine Volvo, maliyetleri karşılamak adına 200 sterlin değerinde şarj çeki teklif etti.

Ancak bu adım, uzun süredir araçlarını tam performansla kullanamayan ve günlük planları aksayan sahiplerin hayal kırıklığını gidermeye yetmedi.