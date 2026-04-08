Otomobil bakımında en kritik unsurlardan biri olan motor yağı değişimi, araç ömrünü doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, düzenli ve kaliteli bakımın pahalı arızaların önüne geçtiğini vurgularken, Japonya’daki sürücülerin bu konuda benimsediği yöntem dikkat çekiyor.

Otomotiv kaynaklarına göre Japonya’da araç sahipleri, motor yağı değişimini oldukça sık gerçekleştiriyor. Yaygın uygulamaya göre sürücüler, motor yağını her 5 bin kilometrede bir değiştiriyor. Bu yaklaşım, motorun daha uzun ömürlü olması için standart bir bakım rutini olarak kabul ediliyor.

Uzmanlar, bu yöntemin temelinde “önleyici bakım” anlayışının yattığını belirtiyor. Yani sürücüler, arıza belirtilerini beklemek yerine sistemlerin sorunsuz çalışmasını sağlamak için erken müdahale ediyor. Bu sayede yüksek kilometrelerde bile ciddi motor sorunlarının önüne geçilebiliyor.

YILDA BİRKAÇ KEZ YAĞ DEĞİŞİMİ YAYGIN

Japonya’da birçok araç sahibi, kilometreye bakmaksızın yılda iki ila üç kez motor yağı değiştiriyor. Bunun nedeni ise yağın koruyucu özelliklerini üreticilerin belirttiğinden daha hızlı kaybettiğine dair yaygın inanç. Bu yaklaşım, özellikle yoğun şehir trafiğinde kullanılan araçlar için daha da önem kazanıyor.

TRAFİK VE RÖLANTİ SÜRESİ MOTORU YIPRATIYOR

Uzmanlara göre motorun çalışma süresi, yalnızca kat edilen mesafeyle ölçülemiyor. Özellikle sık sık trafik sıkışıklığında kalan araçlarda motor, kilometre sayacının gösterdiğinden çok daha uzun süre çalışıyor. Uzun süre rölantide çalışan motorlarda yağ daha hızlı ısınıyor ve viskozitesini kaybediyor. Bu da motor parçalarının daha fazla aşınmasına yol açabiliyor.

KİLOMETRELER TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Araç sahiplerine göre bakım planı oluştururken sadece kilometreyi baz almak yeterli olmayabilir. Sürüş koşulları, trafik yoğunluğu ve kullanım şekli gibi faktörler de motor yağı değişim aralığını doğrudan etkiliyor.