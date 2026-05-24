Finale doğru geri sayımın başladığı Survivor Türkiye’de tansiyon giderek yükseliyor. Son bölüm fragmanında konuşan yarışmacı Can Berkay’ın sözleri hem takım arkadaşlarını hem de izleyicileri şaşkına çevirdi. Özellikle Sercan ile Deniz arasında ilişki olduğu yönündeki iddialar ve “Eren’in Survivor hayatını bitirdik” çıkışı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
CAN BERKAY SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI, BOMBAYI PATLATTI
TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor Türkiye, yeni bölüm fragmanıyla gündemin en çok konuşulan konuları arasına girdi.
Fragmanda sinirlerine hâkim olamadığı görülen yarışmacı Can Berkay, takım içinde yaşananlarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özellikle Sercan ile Beyza arasındaki ilişki iddialarına değinen yarışmacı, duygusal gerilimin oyuna da yansıdığını söyledi.
''SERCAN BEYZA'YA YANIP TUTUŞUYORUM DESEYDİ''
Can Berkay konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Ben Sercan’ı dost ve kardeş olarak gördüğüm için bunu söylüyorum. Öncelikle öyle görüyordum. Sercan bana gelip ‘Ben Beyza’ya yanıp tutuşuyorum, aramda böyle bir ilişki istiyorum’ deseydi, Beyza’ya karşı düelloda kaybederdim.”
''DENİZ İLE SERCAN ARASINDA İLİŞKİ VAR DİYE EREN'İN HAYATINI BİTİRDİK''
Ancak fragmana damga vuran asıl açıklama Deniz ve Eren hakkında oldu. Can Berkay’ın şu sözleri sosyal medyada büyük tartışma yarattı:
“Ben çünkü daha önce bunu yaptım. Deniz ile Sercan’ın arasında bir ilişki var diye biz Eren’in Survivor hayatını bitirdik.”
Öte yandan Beyza’nın tavırlarına da dikkat çeken yarışmacı, kıskançlık iddiasını gündeme taşıdı.
“Beyza niye böyle kıskanır tavırlar sergiliyor? Deniz konuştuğunda kulaklarını kapatıp kendini sallıyor. Bu yüzden sallıyor.”
Fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir tartışma başladı. İzleyiciler, yeni bölümde yaşanacak yüzleşmeleri ve takım içindeki gerilimin nasıl sonuçlanacağını merakla beklemeye başladı.
