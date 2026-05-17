TV8’in ilgiyle takip edilen yarışması Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler’de final heyecanı netleşti. Yarışma boyunca kıyasıya mücadelenin sürdüğü sezonda, yapımcı Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamayla final tarihini ilk kez paylaştı.

BAYHAN VE BARIŞ MURAT VEDA ETMİŞTİ

1 Ocak’ta başlayan Survivor 2026 sezonu, zaman ilerledikçe finale doğru yaklaşırken yarışmada da dengeler değişmeye devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takım, kritik dokunulmazlık mücadelelerinde ayakta kalmaya çalışırken, yarışmadan sakatlıklar nedeniyle de ayrılıklar yaşandı. Son olarak Bayhan ve Barış Murat Yağcı’nın sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya veda ettiği öğrenildi.

FİNAL TARİHİ AÇIKLANDI

Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, yarışmacıların ve izleyicilerin merakla beklediği final tarihini açıkladı. Ilıcalı, Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler’in 19 Haziran’da büyük finalle sona ereceğini belirtti.

Açıklamanın ardından yarışmacıların finale kalan sürece daha da odaklandığı, yarışmanın son haftalarına girilirken rekabetin daha da artmasının beklendiği ifade ediliyor.