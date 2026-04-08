Bozulabilir gıdalar arasında yer alan süt, et ve balık gibi ürünlerin alışverişten sonra vakit kaybetmeden buzdolabına konulması gerektiği biliniyor. Ancak yalnızca soğutmak yeterli değil; doğru raf seçimi de en az bunun kadar önemli.

HER RAF AYNI DEĞİL

Gıda güvenliği uzmanları, buzdolabındaki her bölümün farklı sıcaklıklara sahip olduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle ürünleri doğru bölmelere yerleştirmek gerekiyor:

Et, balık ve şarküteri ürünleri: En soğuk alan olan alt raf

Süt ve süt ürünleri: Orta raf

Pişmiş yemekler ve peynir: Üst raf

Meyve ve sebzeler: Sebzelik kısmı

SÜTÜ KAPIDA SAKLAMAK NEDEN YANLIŞ?

Birçok kişi kolay erişim sağladığı için sütü buzdolabı kapısına koymayı tercih ediyor. Ancak bu alışkanlık, sütün daha hızlı bozulmasına yol açabiliyor. Çünkü kapı kısmı, dolabın en fazla ısı değişimine maruz kalan bölgesi. Kapı her açıldığında sıcaklık dalgalanıyor ve bu durum süt gibi hassas ürünlerin daha çabuk ekşimesine neden oluyor.

Uzmanlara göre kısa süreli kullanımda kapıda saklamak büyük bir sorun yaratmasa da, birden fazla süt alındığında ya da uzun süre muhafaza edilmek istendiğinde mutlaka orta raf tercih edilmeli.