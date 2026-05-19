Fas’ın güneybatısındaki Aït Baâmrane bölgesinde yıllardır en büyük sorunlardan biri suya ulaşmaktı. Özellikle kadınlar ve çocuklar, günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kilometrelerce yol yürüyerek kuyulardan su taşımak zorunda kalıyordu. Ancak şimdi bölgede kurulan özel sis toplama sistemleri sayesinde havadaki nem, içme suyuna dönüştürülüyor.

DEV AĞLAR SİSİ YAKALIYOR

Atlantik Okyanusu’ndan gelen nemli hava, Anti-Atlas Dağları’nda yoğun sis oluşturuyor. Dağların zirvesine yerleştirilen özel polimer ağlar ise havadaki küçük su damlacıklarını topluyor. Biriken su daha sonra depolara aktarılıyor ve borular aracılığıyla köylere ulaştırılıyor.

Uzmanlar, yeni nesil ağ teknolojilerinin eski sistemlere göre çok daha fazla su topladığını belirtiyor. Kullanılan özel lif yapısı ve kaplamalar sayesinde sistemin verimliliği önemli ölçüde artırılmış durumda.

KÖYLERDE HAYAT DEĞİŞTİ

Projeyi yürüten Dar Si Hmad kuruluşu, temiz su erişimi konusunda uzun süredir çalışmalar yürütüyor. Sistemin aktif hale gelmesiyle birlikte bölgede günlük yaşam büyük ölçüde kolaylaştı. Saatler süren su taşıma zorunluluğu azalırken, özellikle çocukların eğitim hayatı olumlu etkilendi. Daha önce su taşımak için zaman harcayan kız çocukları artık düzenli şekilde okula gidebiliyor.

BAŞTA ŞÜPHEYLE KARŞILANDI

Bölge halkı ilk zamanlarda sis suyuna temkinli yaklaştı. Bazı köylüler, toprağa temas etmeyen suyun doğal olmadığına inanıyordu. Ancak sistemin güvenli olduğu görüldükçe bu önyargılar zamanla ortadan kalktı.

DÜNYAYA ÖRNEK GÖSTERİLİYOR

Birleşmiş Milletler, projeyi iklim değişikliğiyle mücadelede örnek uygulamalar arasında gösteriyor. Çünkü özellikle Kuzey Afrika’da yer altı su kaynakları hızla azalıyor. Düşük maliyetli ve enerji tüketimi az olan bu yöntem, su krizine karşı dikkat çeken çözümlerden biri olarak görülüyor.