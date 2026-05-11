Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da geliştirilen sistem, kanal sularındaki plastik atıkları toplamak için farklı bir yöntem kullanıyor. Şehrin kanallarına yerleştirilen ve dışarıdan bakıldığında neredeyse fark edilmeyen 'kabarcık bariyeri', suyun altından verilen hava kabarcıklarıyla plastikleri belirli bir noktaya yönlendiriyor. Sistemde beton duvar, ağ ya da fiziksel bir engel bulunmaması ise en dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

Westerdok Kanalı’nda kurulan sistemde kanalın tabanına yerleştirilen delikli borular aracılığıyla sürekli hava veriliyor. Oluşan hava kabarcıkları suyun içinde görünmez bir perde oluşturarak plastik atıkları belirli bir noktaya doğru itiyor. Böylece çöpler, nehre ve ardından Kuzey Denizi’ne ulaşmadan toplanabiliyor.

SİSTEM TEKNELERİ VE BALIKLARI ENGELLEMİYOR

Projeyi geliştiren ekip, yöntemin geleneksel bariyerlerden farklı olarak su trafiğini durdurmadığını belirtiyor. Kabarcık sistemi suyun altında çalıştığı için teknelerin geçişi etkilenmiyor. Aynı zamanda balıkların hareketini engelleyen fiziksel ağlar da kullanılmıyor.

Sistemin çalışma mantığında su akışı önemli rol oynuyor. Hava kabarcıkları sayesinde hafif plastik atıklar kanalın kenarına doğru yönlendiriliyor ve burada toplanıyor. Özellikle şehir kanallarında biriken küçük plastik parçalarının denize ulaşmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

GÖRÜNMEYEN TEKNOLOJİ DÜNYANIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Amsterdam’daki uygulama çevre teknolojileri alanında dikkat çeken örneklerden biri olarak gösteriliyor. Sistemin düşük enerjiyle çalışması ve şehir görüntüsünü değiştirmemesi önemli avantajlar arasında değerlendiriliyor. Ayrıca fiziksel bariyer kullanılmadığı için bakım maliyetlerinin de daha düşük olabileceği ifade ediliyor.

Benzer kabarcık bariyerlerinin gelecekte farklı şehirlerdeki nehir ve limanlarda da kullanılabileceği konuşuluyor. Özellikle okyanuslara ulaşan plastik miktarını azaltmak isteyen şehirlerin bu teknolojiye ilgi göstermeye başladığı belirtiliyor.