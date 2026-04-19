Japonya'nın en doğu noktası olan Minamitori Adası yakınlarında, Pasifik Plakası’nın eski bir bölümünde saptanan volkan, "küçük nokta volkanizmi" (petit-spot) adı verilen nadir bir sınıfa ait. Keşif, Japon Sahil Güvenliği'nin sağladığı deniz tabanı haritalama verileri ve derin deniz araştırmalarının birleşimiyle gerçekleştirildi.

6 BİN 500 METRE DERİNLİKTE İNCELEME

Araştırmacılar, volkanik yapıyı doğrudan incelemek ve kaya örnekleri toplamak amacıyla 6 bin 500 metre derinliğe dalabilen "Shinkai 6500" isimli insanlı su altı aracını kullandı. Dalışlar sırasında yüzeye çıkarılan örnekler, okyanus plakasına gömülü yapının aktif bir volkanik geçmişe sahip olduğunu kanıtladı.

Japon jeologlar, bu tür volkanların doğrudan tektonik plakaların çarpışmasıyla değil, plakaların mantoya batarken uğradığı mekanik deformasyon ve eğilme yükleri sonucu oluşan çatlaklardan kaynaklandığını bildirdi.

MAGMA KAYNAĞI DÜNYA'NIN MANTOSUNDAN GELİYOR

Bilimsel verilere göre, bu volkanları besleyen magma, Dünya'nın mantosunun en üst katmanı olan astenosferden yükseliyor. Uzmanlar, bu bölgenin tektonik plakaların hareketinde kritik bir rol oynadığını ve "küçük nokta" volkanlarının mantonun üst kısmındaki magma ceplerinin varlığına dair en güçlü kanıtları sunduğunu belirtti.

Tohoku Üniversitesi Kuzeydoğu Asya Çalışmaları Merkezi'nden Dr. Naoto Hirano, keşfin bölgedeki tektonik yapıları ve henüz saptanmamış diğer benzer volkanları anlamak adına stratejik bir fırsat sunduğunu açıkladı.

VOLKANİZMA LİTERATÜRÜNDE DÖRDÜNCÜ KATEGORİ

2006 yılında Japon jeologlar tarafından tanımlanan bu volkan türü, yer bilimlerinde dördüncü bir kategori olarak değerlendiriliyor. Avrupa’nın en aktif yanardağı olan Etna üzerinde çalışma yürüten Lozan Üniversitesi ve Catania Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü araştırmacıları da Etna'nın kimyasal bileşiminin bu "küçük nokta" volkanlarıyla benzerlik taşıyabileceğini değerlendiriyor.