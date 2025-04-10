Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilen 11 haneli T.C. kimlik numaraları, günlük yaşamın pek çok alanında kimlik doğrulaması amacıyla kullanılıyor.

T.C. kimlik numaralarının yapısında dışarıdan bakıldığında fark edilmeyen ilginç bir detay yer alıyor.

Her kimlik numarası mutlaka çift sayıyla bitiyor. Bu durumun nedenini anlamak için algoritmanın mantığını biraz yakından incelemek gerekiyor.

MATEMATİKSEL BİR SİSTEMLE OLUŞTURULUYOR

T.C. kimlik numaraları rastgele belirlenmiyor. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan bir algoritma sayesinde her bireyin numarası benzersiz ve doğrulanabilir şekilde hazırlanıyor.

KİMLİK NUMARALARI İKİ BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Kimlik numarası, ilk 9 hane ve ardından gelen 2 sağlama hanesi olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Son iki rakam, ilk dokuz rakamdan elde edilen matematiksel işlemler sonucunda belirleniyor. Bu sistemin temel amacı hem veri doğruluğunu sağlamak hem de olası hataların önüne geçmek.

Bu algoritma sayesinde, sistem dışı rastgele oluşturulan numaraların kolaylıkla tespiti mümkün oluyor. Dolayısıyla son hanelerin çift sayı olması sadece bir rastlantı değil matematiksel hesaplamaların zorunlu bir sonucu.

İçişleri bakanlığı konuyla ilgili geçmişte açıklama yapmıştı

Bu merak konusu, zamanında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de gündeme gelmiş. Konuyla ilgili verilen yazılı soru önergesine İçişleri Bakanlığı şu açıklamayla yanıt vermişti:

"Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası 11 rakamdan oluşmaktadır. Son iki rakam ise sağlama alanıdır. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları hiçbir bilgi içermeyen, matematiksel algoritma mantığı içerisinde üretilmiştir."

Bu açıklama, kimlik numaralarının kişisel bilgi barındırmadığını ve yalnızca doğrulama amacı taşıdığını net biçimde ortaya koyuyor.

ÇİFT SAYI TESADÜF DEĞİL, GÜVENLİK DETAYI

Son hanelerin çift sayı olmasının nedeni, sistemin kendisinde gizli. T.C. kimlik numaraları, yalnızca birer tanımlayıcı değil aynı zamanda dijital sistemlerde güvenliği ve doğruluğu sağlayan güçlü bir araç. Bu algoritmik yapı sayesinde hem kimlik sahteciliğinin önüne geçiliyor hem de vatandaşların verileri güvenle korunuyor.