Savaş uçaklarının Tahran semalarında görülmesinin ardından, güney ve batı bölgelerinde patlamalar meydana geldi. Hava savunma sisteminin aktif hale geldiği saldırıların meydana getirdiği hasara ilişkin açıklama yapılmadı. Yaklaşık 2 saat önce Tahran'a düzenlenen saldırılarda Şerif Teknoloji Üniversitesinin hedef alındığı belirtilmişti. İSRAİL'E MİSİLLEME ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in merkezinde art arda sirenlerin çaldığı bildirildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı belirtildi. İran'ın dakikalar içinde dalgalar halinde gelen misillemeleri sonrasında başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkezinde sirenler çaldı. Sirenlerin çaldığı işgal altındaki Doğu Kudüs'te, gökyüzünde patlama sesleri duyuldu. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, yaralanma ihbarı almadıklarını açıkladı. İSRAİL ORDUSUNDAN SORUŞTURMA İsrail'in Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, Hayfa'da bir binaya isabet eden füzenin önlenememesine ilişkin başarısızlığın nedenini araştırıyor. Haberde, İsrail ordusunun hava savunma sistemlerini çalıştırmasına rağmen füzeyi önleme girişiminin başarısız kaldığı belirtildi. İran'ın İsrail'in kuzeyini hedef alan misillemesinde bir füzenin Hayfa kentinde bir binaya doğrudan isabet etmesi sonucu biri ağır 4 kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail ordusunun, arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kaldığı düşünülen 4 kişiyi bulmak için füzenin isabet ettiği bölgede çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

