ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonları neticesinde İran hava sahasının sivil uçuşlara kapatılmasıyla Tahran Havalimanı’nda kalan Pegasus Havayolları’na ait uçak, Türkiye’ye dönmek üzere havalandı. 28 Şubat Cumartesi günü başlayan askeri hareketlilik ve beraberinde gelen hava sahası kısıtlamaları nedeniyle 53 gündür bölgede mahsur kalan Airbus A321 NEO tipi hava aracının dönüş yolculuğu, hava sahasının kısmen kullanıma açılmasıyla birlikte başladı. İSTANBUL'A İNECEK Savaşın başlamasının ardından uçuşların durdurulmasıyla birlikte, havayolu personelinin tahliyesi daha önce karayolu üzerinden gerçekleştirilmişti. Ancak uçağın güvenlik gerekçesiyle Tahran Havalimanı'nda bekletilmesine karar verilmişti. İran hava sahasındaki uçuş kısıtlamalarının bugün itibarıyla esnetilmesinin ardından, TC-RBR kuyruk tescilli uçak Tahran’dan kalkış yaptı. Uçağın akşam saatlerinde İstanbul’a ulaşarak operasyon merkezine inmesi planlanıyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.