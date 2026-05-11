Olay, 8 Mayıs Cuma günü saat 21.00 sıralarında Karadolap Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre taksi şoförü Gökhan A. (29), daha önce telefonla görüştüğü M.Y. (20) ve Y.B.K. (19) ile uyuşturucu satın almak için buluştu. 34 TEJ 82 plakalı taksiye binen şüphelilerden biri ön koltukta şoförle sohbet ederek oyalama yaparken, arka koltuktaki diğer şüpheli sürücünün boynuna ip geçirdi.

Detay: İki şüpheli, boynuna ip geçirilen Gökhan A.’yı yumruklarla darbederek gasbetti. Uyuşturucu etkisinde oldukları öne sürülen şüpheliler, olayın ardından araçtan inerek kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan taksi şoförü hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Olay anlarının taksi içi kameraya yansıdığı görüntülerde, şüphelilerden birinin şoförün boynuna ip geçirdiği, ardından saldırının başladığı ve şüphelilerden birinin cep telefonuyla kayıt aldığı görülüyor. Daha sonra bir şüphelinin araç kamerasına müdahale ettiği anlar da kayıtlarda yer aldı.

Öte yandan şüphelilerin kaçışı, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle yarıda kaldı. Cep telefonu görüntülerinde, çevredekilerin olaya tepki göstererek taksiye doğru koşması üzerine şüphelilerin bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı. Soruşturma ve şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.