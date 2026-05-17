İstanbul'un en işlek bölgelerinden olan Taksim Meydanı'nda bir dönerciye gelen 2 kişi, çalışanlara küfretti. Çevredekilerin uzaklaştırdığı şüpheliler daha sonra meydandaki çalışma alanından aldıkları kazmayla geri dönerek esnafa saldırdı. Esnafın karşılık vermesiyle olay büyürken tekmeli yumruklu kavga çıktı. kavgaya karışan taraflar gözaltına alınırken yaşananlar güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı. 15 Mayıs'ta öğle saatlerinde Taksim Meydanı'nda meydana gelen olayda, 2 kişi dönerci çalışanlarının yanına gelerek bağırıp küfür ederek yemek istedi. Çalışanların 2 kişiyi uzaklaştırmasının ardından şüpheliler meydandaki belediye çalışmasının bulunduğu alana giderek buradan kazma aldı. Bir süre sonra geri dönen 2 kişi ellerindeki kazmayla esnafa saldırdı. TEKME TOKAT DAYAK YEDİLER Meydandaki tekmeli yumruklu kavga sırasında çevredeki vatandaşlar panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis tarafları ayırırken, kavgaya karışan kişiler gözaltına alındı. Yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde 2 kişinin elindeki kazmayla esnafa koştuğu görüldü.

