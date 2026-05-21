Bazı pozisyonlar ekranda ya da kağıt üzerinde ne kadar estetik ve heyecan verici görünürse görünsün, iş uygulamaya geldiğinde tam bir mühendislik problemine, rahatsızlığa, hatta sakatlanma riskine dönüşebiliyor.

İşte Hollywood'un bize pazarladığı ama gerçek hayatta memnuniyetle yatak odasının dışında bırakacağımız, fazlasıyla abartılmış 4 pozisyon...

Ters Kovboy (Reverse Cowgirl): Estetik var, konfor yok

Women's Health tarafından yapılan bir ankette, kadınların %39'u "En abartılmış pozisyon hangisi?" sorusuna tereddüt etmeden bu yanıtı verdi.

Partnerinize sırtınızı dönerek üstte olduğunuz bu pozisyon, pornografik filmlerde veya sinemada partnerin kalçalarını vurguladığı için görsel olarak çok popüler olabilir, ancak kadınlar için gerçek şu: Tüm vücut ağırlığını dizlere bindirmek, ritmi ayarlamaya çalışırken dengede kalma mücadelesi vermek ve partnerinizin yüzü yerine sadece ayak parmaklarını izlemek... Hayır, teşekkürler. Klasik kovboy pozisyonu bu yarışta açık ara önde.

Efsanevi 69: Çoklu görev (Multitasking) seksle birleşirse

Kağıt üzerinde her şey kusursuz görünüyor: İki taraf da aynı anda hem zevk veriyor hem de zevk alıyor. Karşılıklı bir kazan-kazan durumu, değil mi? Ama gerçekte, 69 pozisyonu bir akrobasi gösterisi kadar yüksek konsantrasyon gerektiriyor. Belli bir uyarılma noktasına geldikten sonra, hem kendi aldığınız hazza odaklanıp hem de partnerinizi memnun etmek için "multitasking" yapmak zihni inanılmaz yoruyor. Seks söz konusu olduğunda, aynı anda iki işi birden kusursuz yapmaya çalışmak nadiren iyi sonuç verir.

Ayakta sevişmek: Yerçekimine karşı umutsuz bir savaş

Eğer partneriniz profesyonel bir halterci veya mitolojik bir kahraman değilse, sizi havada tutup yerçekimine meydan okuyarak uzun süre ritim yakalaması biyolojik olarak pek mümkün değil. Ayakta seks fantezisi; sürekli boy hizası ayarlamaya çalışmak, kaymamak için duvara, kapıya veya en yakın eşyaya tutunma çabalarından ibaret bir denge oyununa dönüşür. Günün sonunda romantizmden çok, bir crossfit antrenmanı yapmış gibi hissedersiniz.

Duşta seks: Ateşli bir fanteziden kayan bir kabusa

Her romantik filmin olmazsa olmaz başyapıt sahnesidir. Vücutlardan süzülen sıcak su, duvara yaslanan eller... Peki gerçekte olan ne? Kaygan zemin yüzünden her an hastanelik olma riski, bir taraf sıcak suyun altında keyif yaparken diğer tarafın dışarıda kalıp tir tir titremesi veya duş başlığından gelen su yüzünden nefes alamayıp boğulma tehlikesi geçirmek! Vaat edilen: Yüksek tutku. Gerçekleşen: Islak bir hayal kırıklığı.