Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon dalgası başlatılırken soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında işlem başlatılan isimler arasında Tan Taşçı'nın da yer aldığı öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Burak Doğan'ın haberine göre; Tan Taşçı Muğla'da gözaltına alındı.





''TÜM KARARLARA SAYGI DUYDUĞUMU BELİRTMEK İSTERİM''

Tan Taşçı'nın yaptığı açıklama şu şekilde:

''Bahsi geçen yasaklı madde operasyonunda adımın geçtiğini ben de sizler gibi sosyal medyadan ve magazinden öğrendim. Açıkçası ben de şaşkınım. Şu an Bodrum’daki evimdeyim ve planlanan konserlerimiz için İzmir’e hareket etmek üzereyim. Konuyla ilgili resmi süreci avukatım aracılığıyla takip ediyor, detaylı bilgiyi kendisinden bekliyorum.

Planlanan konserlerimizle ilgili şu an için herhangi bir aksama ya da iptal durumu söz konusu değildir.

Gelişmeleri netleştikçe doğrudan sizlerle paylaşacağım.

Avukatımla yaptığım görüşme sonucunda, İzmir yolundan dönerek gerekli işlemlerin yapılması adına Bodrum Jandarma Komutanlığı’na gidiyorum.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında verilecek tüm kararlara saygı duyduğumu belirtmek isterim.

Sürecin en kısa sürede tüm açıklığıyla netleşeceğine inanıyor, kamuoyunun sağduyusuna teşekkür ediyorum.''