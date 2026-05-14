Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen "irtikap" soruşturmasında hazırlanan iddianamenin ardından, görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan ilk açıklama geldi

İddianameye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Özcan "Sonunda davam açılmış. Savcılığa göre türlü türlü yolsuzluklar yapmışım! Ama günün sonunda şahsına veya yakınlarına 1 kuruşluk menfaat sağladı iddiası yok. Peki, sormak lazım o zaman? Ben kendime veya yakınlarıma menfaat sağlamamışsam, bu kadar yolsuzluğu kimin için yapmışım! Lütfen duruşmaları izleyin. Ben hazırım! Hadi bakalım… Hodri meydan" ifadelerine yer verdi.