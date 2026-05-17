Brezilya’da tarihi bir skandal yaşandı. Santos-Coritiba maçında sahada yaşanan olay mücadeleye damga vurdu. Mücadelenin 67. dakikasında Neymar, geçirdiği sakatlık sonrası saha kenarında sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmeye başlandı. Tam bu esnada Santos teknik heyeti, sahada oynayan başka bir futbolcuyu oyundan almak için dördüncü hakeme değişiklik talebinde bulundu.

YOK BÖYLE DİKKATSİZLİK

Ancak maçın dördüncü hakemi büyük bir dikkatsizliğe imza atarak, kenarda tedavisi süren Neymar'ın oyundan çıkacağını sandı. Tabelada Neymar'ın çıktığı, yerine Robinho Júnior'un girdiği duyuruldu. Santos kulübü ise yapılmak istenen değişikliğin aslında Escobar için olduğunu öne sürdü.

Neymar, teknik heyet ve Santoslu futbolcular dakikalarca hakeme durumun bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu, değişen oyuncunun kendisi olmadığını anlatmaya çalışsa da durum değişmedi.

NEYMAR ÇILDIRDI

Neymar bu yanlışlık sonrası adeta çıldırdı ve oyuna girmek istedi. Robinho sahaya girdiği için değişiklik resmiyet kazandı ve Brezilyalı oyuncuya izin verilmedi. Karşılaşma, Neymar olmadan yeniden başladı. Karşılaşmayı Santos 3-0 kaybetti.