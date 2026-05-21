İstanbul’un kültür merkezi ve gözde semti Beyoğlu asırlık binalarıyla da ünlü... Bodvi Apartmanı bunlardan biri. İstiklal Caddesi üzerinde, Odakule’nin hemen yanında 144 numarada bu ikonik bina…

20. yüzyılın başlarındaki mimari estetiği tüm görkemiyle bünyesinde barındırıyor. Önemli bir miras.

Zira Beyoğlu’nun korunması gereken kültür varlığı olarak tescillenmiş yapıları arasında yer alıyor.

Birçok kaynağa göre 1900’lü yılların başlarında inşa edilmiş.

Aynı kaynaklar, apartmanın 1800’lü yıllarda İstanbul’a gelen ve Osmanlı hakimiyeti altındaki tüm denizlere gemi feneri yapımı işini üstlenen Joseph Baudouy isimli Fransız tarafından, konut olarak yaptırıldığını belirtiyor.

İşte ünlü kiracıları

Joseph Baudouy, bir süre ailesiyle birlikte bu apartmanda yaşamış… Sonraki yıllarda ise binanın her katı ayrı kiracılara ev sahipliği yapmış… Başta Mustafa Kemal Atatürk ve çok sayıda önemli şahsiyetin diş hekimliğini yapan Sami Günzberg ve İtalyan Konsolosluğu’nda görevli olan Charles Cervati, apartmanın en ünlü kiracıları arasındaymış. Pek çok hikayeye tanıklık eden yapı, 1953 yılında İş Bankası tarafından satın alınmış ve 63 yıl boyunca bankanın Beyoğlu şubesi olarak hizmet vermiş.

Beyoğlu’nun sanat durağı

Bodvi Apartmanı, son olarak 2020’de başlayan restorasyonla müzeye dönüştürüldü… Cumhuriyetimizin 100. yıldönümü olan 29 Ekim 2023’te Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi olarak ziyarete açıldı… Şimdilerde Beyoğlu’nun en önemli kültür sanat duraklarından biri olan bina bu kez öyküsüyle belgesele konu oldu.

İki asrı birleştiren bir koleksiyon

Yaklaşık bin sanatçının 2 bin 800’ü aşkın eserini barındıran, Türkiye’nin en kapsamlı özel sanat koleksiyonlarından biri olan Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu, müzenin de koleksiyonunu oluşturuyor.

Osman Hamdi Bey’den Mihri Hanım’a, İbrahim Çallı’dan Füreya Koral’a kadar Türk resim ve heykel sanatının öncü isimlerinin eserleri, asırlık bir Beyoğlu apartmanının dokusunda sanatseverlerle buluşuyor.

Açıldığı günden bu yana Stevie, MUSE ve Felis gibi prestijli platformlarda ödüllere layık görülen müze; son olarak Avrupa Müze Forumu (EMYA) tarafından, “özgün küratöryel yaklaşımı, ülkenin sanat tarihine kazandırdığı yeni perspektif ve tarihi unsurlarla harmanlanmış çağdaş mimarisi” ile özel takdir ödülüne layık görüldü.

Yapımcılığını İş Sanat’ın üstlendiği belgeseli Bedia Ceylan Güzelce yazdı ve Hüseyin Ulaş Babuçoğlu yönetti. Anlatıcılığını usta sanatçılar Hakan Gerçek ve Tilbe Saran’ın üstlendiği belgesel, yarın saat 14.30’dan itibaren

İş Sanat Youtube kanalında izlenebilecek.

Kültü rel bir sembol

Binanın giriş katı 63 yıl boyunca İş Bankası’nın 63 Beyoğlu şubesi olarak hizmet vermiş.

Müzeler Haftası kutlamaları kapsamında izleyiciyle buluşacak olan “İstiklal, 144” adlı belgesel, bir binanın sadece fiziksel değil, kültürel bir sembol olarak da ülkemizin kültür sanat yaşamına nasıl kazandırıldığını ilk ağızdan aktarıyor.

Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, Genel Müdür Hakan Aran, Genel Müdür Yardımcısı Suat E. Sözen ve İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten; müzenin kuruluşuna dair tarihi tanıklıkları ile süreci aktarırken, Türkiye İş Bankası’nın toplumsal katkı vizyonunu ve kültür sanata bakışını da detaylandırıyorlar.

Projenin mimari, küratöryel ve teknik süreçlerine yön veren uzman isimler de yapımda yer alıyor: Kurucu Küratör Prof. Dr. Gül İrepoğlu, Mimar Ertuğ Uçar, Müze Müdürü Ayşe Canan Atlığ, restorasyon uzmanları ve Müze’ye özel eserler üreten değerli sanatçılar yorumlarıyla sürecin ardındaki emeği gözler önüne seriyor.