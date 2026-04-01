A Milli Futbol Takımı'nı desteklemeye gelen taraftarlar, 90 dakika tezahüratlarla milli oyunculara destek verdi.
Maç boyu hiç susmayan Türk taraftarlar, karşılaşmanın ardından dünya kupasına katılmanın sevincini milli futbolcularla doyasıya yaşadı.
DEV EKRANLARDAN İZLENDİ
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında oynanan Kosova-Türkiye karşılaşması, birçok ilde dev ekranlarda coşkuyla takip edilirken, vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla A Milli Takım’a hep birlikte destek verdi. Maçın bitimiyle meydanlarda büyük bir coşku oluştu