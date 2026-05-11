Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan ve Yeşilçam’ın efsane yapımlarından "İnatçı" filmine ev sahipliği yapan tarihi Taşköprü, Büyük Menderes Nehri’ndeki kirlilik nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, nehir suyunun yükselmesiyle birlikte gelen ağaç kütükleri, evsel atıklar ve çöplerin köprü üzerinde dev yığınlar oluşturduğunu, kemerlerin ise tamamen tıkandığını açıkladı.

Biriken atıkların ve alüvyonun tarihi dokuda ciddi hasara yol açtığını vurgulayan Sürücü, köprü taşlarının yerinden oynamaya başladığını belirtti. Atık yığınlarının hem geçişleri engellediğini hem de yapı üzerinde büyük bir basınç oluşturduğunu söyleyen Sürücü, "Köprünün yıkılma riski her geçen gün artıyor. Tarihi dokuyu korumak ve kirliliğin Ege Denizi'ne akmasını engellemek için nehir üzerine ivedilikle yüzer bariyer sistemi kurulmalı." uyarısında bulundu.