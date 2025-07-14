Beşiktaş, Benfica forması giyen Orkun Kökçü'yü 1+4 yıllığına kadrosuna kattı. Milli oyuncu için siyah beyazlılar 13 Temmuz Pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenlemiş on binlerce taraftar stadyuma akın etmişti. Orkun Kökçü'nün 25 milyon euro bedelle Beşiktaş'ın yolunu tutmasının ardından milli futbolcu, Süper Lig tarihinin en pahalı transferi olmuştu.
EFSANELER BİR ARADA
Siyah beyazlılar Orkun için tanıtım videosu hazırladı. Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün tanıtım videosuyla efsanelerini bir araya getirdi. Beşiktaş efsanelerinden Mehmet Özdilek, Metin Tekin, Atiba Hutchinson, Pascal Nouma, İlhan Mansız gibi isimlerin yanı sıra Zafer Algöz ve Ceza da tanıtımda yer aldı.