Otomotiv tarihinin 50 milyon adedi aşan satış rakamıyla "dünyanın en çok satan otomobili" unvanını elinde bulunduran Toyota Corolla, 60. yaşını muhteşem bir veda serisiyle kutluyor. İlk kez 1966 yılında yollara çıkan efsane model, 2027 yılında tanıtılması beklenen yeni nesli öncesinde mevcut kasasına "60. Yıl Özel Serisi" ile veda ediyor.

Tayvan’da görücüye çıkan bu özel koleksiyon; Corolla Sedan, Corolla Cross ve Corolla Sport (Hatchback) modellerini kapsıyor.

"Emeklilik öncesi son durak" olarak nitelendirilen bu seride Toyota, tasarıma sofistike bir dokunuş katarak gövdede altın-bronz kaplamalara yer verdi.

YENİ TASARIM SAYGI DURUŞU NİTELİĞİNDE

Değişim rüzgarları kabin içinde de esmeye devam ediyor. Toyota mühendisleri; gösterge paneli, orta konsol, direksiyon ve kapı içlerinde dış tasarımla uyumlu bronz süslemelere yer verdi.

Koltuk dikişlerinde de aynı renk temasının korunması, aracın halihazırda tanıdık olan mimarisine "anma serisi" ruhunu aşılıyor. Teknolojik altyapı ve multimedya sistemlerinde büyük bir değişikliğe gitmeyen Japon devinin bu hamlesi, mevcut nesle görsel bir saygı duruşu niteliği taşıyor.

2027'DE YOLLARA ÇIKMASI BEKLENİYOR

Otomobil dünyasının merakla beklediği "tamamen yeni Corolla" için ise gözler 2027 yılına çevrildi. 2018’den bu yana yollarda olan mevcut neslin üretim ömrü bu özel seriyle tamamlanırken, uluslararası otomotiv basını yeni jenerasyonun hibrit teknolojisinde devrim niteliğinde yeniliklerle geleceğini öngörüyor.