TÜİK şubat ayı tarımsal girdi fiyat endeksi rakamlarını açıkladı. Buna göre tarımsal girdi fiyatları şubatta aylık bazda yüzde 3,10 olurken, yıllık bazda yüzde 31,55 olarak kaydedildi.

Tarım-GFE'de (2020=100), 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %3,10 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,08 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,55 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,64 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %2,96 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %3,94 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %32,81 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %24,31 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %41,37 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %4,31 artış ile malzemeler oldu.