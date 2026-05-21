Son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Tarkan, her açıklamasıyla gündem olmaya devam ediyor. Milli marş tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamayla “Yeni bir marşa gerek yok” diyerek noktayı koyan Megastar, bu kez imalı paylaşımıyla dikkat çekti.

BESTECİ DEĞİL TARTIŞMASI OLAY OLDU

Daha önce şarkıcı Emre Kaya’nın “Tarkan besteci değil” sözleri sonrası sosyal medyada yapılan bir paylaşıma yorum yapan Tarkan, kendi bestelerinin sıralandığı içerikte “Yağlarım eridi” ifadesini kullanmıştı.

PALYAÇO SÖZLERİ KİME?

Uzun süredir polemiklere doğrudan yanıt vermeyen ünlü sanatçı, son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yer alan sözlerle yeniden gündem oldu. Paylaşımına “Güzel söz” notunu düşen Tarkan’ın ifadeleri “Bu sözler kime?” sorusunu beraberinde getirdi.





Tarkan’ın paylaştığı mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Bir palyaçoyu, palyaçoluk yapmakla sorumlu tutup durma. Kendine ‘Neden bir sirke gidip duruyorsun?’ diye sor.”