Polonya’nın güneydoğusunda, lisanslı bir metal dedektörü uzmanı tarafından yapılan aramada toprağın yaklaşık bir metre altında dikkat çekici bir hazine ortaya çıkarıldı. Buluntu, Zamość ve Kraków’dan gelen arkeologların incelemesiyle doğrulandı.

18 PARÇA BRONZ TAKI BULUNDU

Ortaya çıkarılan hazinenin, toplam ağırlığı yaklaşık 8 kilogramı bulan 18 adet bronz bilezik ve halhaldan oluştuğu belirtildi. Eserlerin MÖ 550–400 yılları arasına, Lusatian kültürüne ait olduğu değerlendiriliyor.

Parçaların büyük bölümü geometrik desenlerle süslenmiş, bazıları ise tamamen sade bırakılmış durumda. Bronz çubukların bükülerek şekillendirildiği, kimi örneklerde ise kabartma ve oyma tekniklerinin kullanıldığı görüldü. Bazı bileziklerin eşleşen çiftler halinde olması, bunların set olarak kullanılmış olabileceğini düşündürüyor.

NEDEN GÖMÜLDÜĞÜ BİLİNMİYOR

Uzmanlar, bu değerli koleksiyonun neden toprak altına gizlendiğini kesin olarak açıklayamıyor. Kişisel bir servetin saklanması ya da ritüel amaçlı bir gömme ihtimali üzerinde duruluyor.

Hazine şu anda Zamość Müzesi’nde korunuyor.