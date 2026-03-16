Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Ava Yaman ve Burak Yörük gibi isimlerin rol aldığı Taşacak Bu Deniz dizisi, reytingleriyle gündemden düşmüyor. Sezon boyunca 17 reytinge kadar yükselerek ekranların en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başaran dizi, 21. bölümde 12 reyting alarak izleyicilerde hafif bir tedirginlik yarattı.

YÖNETMENDEN 'REYTİNG' MESAJI

Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapan dizinin reytinglerindeki bu düşüş, hem izleyiciler hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. Zaman zaman eleştirilere de maruz kalan dizinin yönetmeni Çağrı Bayrak, düşen rakamlara sessiz kalmadı.

Bayrak, performanstaki düşüşü okulların ara tatile girmesine bağlayarak, "Çok normal cuma günü yayınlanıyor dizi" açıklamasında bulundu.