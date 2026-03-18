Taşacak Bu Deniz dizisinin yıldızı Burak Yörük ile sevgilisi Tuana Yılmaz arasında sosyal medyada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yörük, kısa süreliğine sevgilisini takipten çıkarmasıyla magazin gündemine düştü. Dakikalar sonra Tuana Yılmaz’ı yeniden takibe alması, bazı takipçiler tarafından ayrılık olarak yorumlandı.

TAKİBİ NEDEN BIRAKTIĞINI AÇIKLADI

İddialara yanıt veren Burak Yörük, durumun bir yanlışlık olduğunu açıkladı. Ünlü oyuncu, “Elim çarpmış, herhalde setteyken fark etmedim. Arkadaşımız sorunca fark ettim. Dostlar, beni bilip ‘yanlışlık vardır’ yazmanız çok hoşuma gitti” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamayla Yörük, Tuana Yılmaz ile ilişkilerinde herhangi bir sorun olmadığını ve sosyal medyada yaşananların sadece küçük bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu netleştirmiş oldu.