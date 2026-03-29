Magazin gündeminin yakından takip ettiği dizi çiftlerinden Erdem Şanlı ve Zeynep Atılgan, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla ilgi gördü. İkili hakkında ortaya çıkan aşk iddiaları sonrası verecekleri yanıt merak uyandırdı. Dizideki performansları kadar özel hayatlarıyla da ilgi çeken ikili, TikTok’ta yaptıkları samimi ve esprili paylaşımlarla takipçilerini hem heyecanlandırdı hem de mutlu etti.

''BİRAZ ZAMAN İSTİYORUM''

Erdem Şanlı, TikTok hesabında “Biraz zaman istiyorum, açıklayacağım” notuyla yeni bir video paylaşarak hayranlarına ufak bir ipucu verdi. Zeynep Atılgan ise aynı platformda, “İlk o açıklasın, ben de açıklayacağım” ifadeleriyle karşılık verdi. Çiftin bu samimi etkileşimi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

“Taşacak Bu Deniz” dizisinde İso ve Fadime karakterleriyle tanınan Şanlı ve Atılgan, dizideki rolleri kadar katıldıkları etkinliklerde birbirlerine olan yakınlıklarıyla da dikkat çekiyordu. Uzun süredir magazin gündeminde konuşulan aşk iddiaları, TikTok paylaşımlarıyla doğrulanmış oldu.

''DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY ONA OLAN AŞKIM''

Erdem Şanlı paylaşımında, “Bu bir açıklama videosudur… Uzun zamandır değişmeyen tek bir şey ona olan aşkım.” ifadelerini kullanırken, Zeynep Atılgan da “Ben aslında hiçbir şey söylememeyi düşünüyordum… O zaman galiba benim de konuşmam gerekiyor.” diyerek takipçilerini heyecanlandırdı.

Çiftin TikTok üzerinden yaptığı bu açıklamalar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve dizinin sevenleri yorumlar yaptı.